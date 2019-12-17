Политика
РамблерРаскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
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с чего всё началось
Одним из высланных дипломатов России из Германии был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине, сотрудник главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) Евгений Суцкий, выяснила газета Bild.Коммерсантъвчера в 16:20
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Раскрыта личность высланного из Германии российского «дипломата-разведчика ГРУ»
Lenta.ruвчера в 11:02
Немецкий таблоид «Бильд» опубликовал имя одного из высланных из ФРГ российских дипломатов
Эхо Москвывчера в 23:01
Bild: высланный дипломат России был сотрудником спецслужб и лоббировал «Северный поток-2»
Коммерсантъвчера в 16:20
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