Политика

РамблерРамблерРаскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»

Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
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Одним из высланных дипломатов России из Германии был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине, сотрудник главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) Евгений Суцкий, выяснила газета Bild
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