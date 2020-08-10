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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Раскрыто местонахождение российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, задержанного в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло. Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице.В источнике
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Известия

Названо местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста Семена Пегова

Известия09:06
Lenta.ru

Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Lenta.ru08:38
Эхо Москвы

До сих пор неизвестна судьба нескольких российских журналистов, которых вчера задержали в Белоруссии

Эхо Москвы09:02
ТАСС

Задержанный журналист Семен Пегов находится в ГУВД Минска

ТАСС08:52
РИА Новости

Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист

РИА Новости08:44
РБК

Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста

РБК09:04
RT на русском

Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

RT на русском09:30

Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
REGNUM06:47
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
ГЛАС.RU08:36

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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