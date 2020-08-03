Общество

Независимая газетаНезависимая газетаРоссияне устали от дистанционной занятости

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Общий тренд на расширение дистанционной занятости, похоже, не закрепился в России. После ослабления карантинных мер доля работающих из дома сотрудников значительно сократилась. По данным социологов, удаленная занятость за последние месяцы упала более чем вдвое.
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Россияне устали от дистанционной занятости

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