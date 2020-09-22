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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
 газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Дождьвчера в 11:48
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 12:57
Коммерсантъ

Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Коммерсантъвчера в 14:01
Новая газета

«Простой смутьян из интернета»: Le Monde рассказала подробности диалога Путина и Макрона об отравлении Навального

Новая газетавчера в 13:13
РИА Новости

СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона о ситуации с Навальным

РИА Новости18:19
Znak.com

СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам

Znak.comвчера в 11:57
Дождь

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял «Новичок»

Дождьвчера в 11:48
Эхо Москвы

Le Monde: Президент Владимир Путин допустил, что оппозиционер Алексей Навальный сам принял яд

Эхо Москвывчера в 15:34

Во Владивостоке должностные лица пытались получить крупную взятку

Согласно плану, должностные лица поделили деньги, но тут же были задержаны сотрудниками ФСБ.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Во Владивостоке должностные лица пытались получить крупную взятку
Владивосток-Новостивчера в 21:17
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Путин назвал Устав ООН главным источником международного права

Президент России рассказал о своем видении роли организации в современном мире, ее возможной реформе, главных вызовах, стоящих перед мировым сообществом, и о предложениях Москвы по их решению.
Газета.Ruвчера в 14:32
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«Газпром» купил у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита

Дополнительные мощности для прокачки природного газа по украинской газотранспортной системе в октябре в Европу приобрел российский монополист ПАО «Газпром» у НАК «Нафтогаз Украины», 21 сентября сообщили в украинской компании.
ИА Красная Веснавчера в 01:14
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Россия проведёт танковые стрельбы в Абхазии на учениях «Кавказ-2020»

Российские танки Т-72Б3 и БТР-82АМ проведут боевые стрельбы по более чем двум тысячам наземных и воздушных целей в горных районах Абхазии в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России.
RT на русском18:32

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

"Роме" присудили техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщается на официальном сайте Серии А. Отмечается, что причиной данного решения стало присутствие в составе столичной команды полузащитника Амаду Диавара, который не был внесен в заявку клуба на игру.
Газета.Ruвчера в 11:33