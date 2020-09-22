Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
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СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам
Znak.comвчера в 11:57