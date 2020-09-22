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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
 газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Дождьвчера в 11:48
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Навальный отравился сам? СМИ передали «версию Путина»

Национальная служба новостей01:45
Znak.com

СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам

Znak.comвчера в 11:57
РИА Новости

СМИ раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

РИА Новости18:19
Коммерсантъ

Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Коммерсантъвчера в 14:01
URA.Ru

Политолог: зачем Макрону раскрывать беседу с Путиным о Навальном

URA.Ru01:30
Дождь

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял «Новичок»

Дождьвчера в 11:48
Эхо Москвы

Le Monde: Президент Владимир Путин допустил, что оппозиционер Алексей Навальный сам принял яд

Эхо Москвывчера в 15:34

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
АМИТЕЛ23:19
16

Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт РИА Новости на просьбу озвучить дату инаугурации и прокомментировать предположения в интернете, что церемония может пройти 29 сентября.
РИА Новости02:11
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предложило временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
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Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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Жириновский ожидает распада США

Москва, 22 сентября 2020, 12:59 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предрекает распад США в течение 20 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUMвчера в 05:59
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