Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
 газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Дождьвчера в 11:48
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

РИА Новости18:19
Znak.com

СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам

Znak.comвчера в 11:57
Коммерсантъ

Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Коммерсантъвчера в 14:01
Новая газета

«Простой смутьян из интернета»: Le Monde рассказала подробности диалога Путина и Макрона об отравлении Навального

Новая газетавчера в 13:13
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 12:57
Эхо Москвы

Владимир Путин, как утверждает французская газета «Монд», предположил, что Алексей Навальный сам принял яд

Эхо Москвы19:17
Дождь

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял «Новичок»

Дождьвчера в 11:48

С судами для Nord Stream 2 не будут работать международные страховщики

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA („О противодействии противникам США посредством санкций“) и PEESA („О защите энергетической безопасности Европы“), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», — говорится в циркуляре.
С судами для Nord Stream 2 не будут работать международные страховщики
Телеканал 360°21:01
1

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
4

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:47

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
1,5K

Киберэксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие опасности может представлять использование голосовых помощников — сервисов на основе искусственного интеллекта, распознающих речевые команды и выполняющих определенные действия.
Вечерняя Москва20:35
3

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.
РИАМО21 сентября в 00:14
103

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28