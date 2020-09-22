Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, сообщает
 газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Дождьвчера в 11:48
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

РИА Новости18:19
Эхо Москвы

Владимир Путин, как утверждает французская газета «Монд», предположил, что Алексей Навальный сам принял яд

Эхо Москвы19:17
Znak.com

СМИ: Путин в разговоре с Макроном предположил, что Навальный мог принять яд сам

Znak.comвчера в 11:57
Новая газета

«Простой смутьян из интернета»: Le Monde рассказала подробности диалога Путина и Макрона об отравлении Навального

Новая газетавчера в 13:13
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 12:57
Коммерсантъ

Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Коммерсантъвчера в 14:01
Дождь

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял «Новичок»

Дождьвчера в 11:48

Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
28

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
26

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомостивчера в 03:36
1,1K

Страховщики отказались работать с судами для строительства Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в группу.
РИА Новости22:52
59

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
777

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
958