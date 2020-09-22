Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Le Monde со ссылкой на источники утверждает
, что Путин рассказал Макрону о том, что Навальный заслужил имидж "баламута в интернете", хотел шантажировать российских чиновников и в прошлом симулировал болезнь.
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