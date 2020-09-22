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Lenta.ru
Lenta.ru

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.В источнике
С чего всё началось
Le Monde со ссылкой на источники утверждает
, что Путин рассказал Макрону о том, что Навальный заслужил имидж "баламута в интернете", хотел шантажировать российских чиновников и в прошлом симулировал болезнь.
Московский Комсомолецвчера в 15:48
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Комсомольская правда

«Как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился»: Навальный ответил на версию, что сам выпил яд

Комсомольская правда17:20
Lenta.ru

Навальный оценил версию о самостоятельном отравлении «Новичком»

Lenta.ru17:23
Дождь

Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял «Новичок»

Дождьвчера в 15:21
РБК

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

РБКвчера в 15:39
Znak.com

Навальный ответил на предположение Путина о том, что оппозиционер сам выпил яд

Znak.comвчера в 15:15
РИА Новости

СМИ раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 13:18
Эхо Москвы

Le Monde: Президент Владимир Путин допустил, что оппозиционер Алексей Навальный сам принял яд

Эхо Москвывчера в 15:34

В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
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Lenta.ruвчера в 12:06
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