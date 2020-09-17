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Газета.Ru
Газета.Ru

Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака

RT показал фотографию еще одной возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича (Тесака).В источнике
С чего всё началось
Издание RT в своем Telegram-канале
 опубликовало вторую предсмертную записку националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, покончившего с собой в СИЗО №3 Челябинской области.
Lenta.ru17:50
Подробнее о событии
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Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака

Газета.Ru20:17
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Появилось фото второй возможной записки Тесака

Телеканал 360°вчера в 16:11
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РИА Новостивчера в 16:28
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RT на русскомвчера в 13:15
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