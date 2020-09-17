Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака
RT показал фотографию еще одной возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича (Тесака).В источнике
С чего всё началось
Издание RT в своем Telegram-канале
опубликовало вторую предсмертную записку националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, покончившего с собой в СИЗО №3 Челябинской области.
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