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Газета.Ru
Газета.Ru

Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака

RT показал фотографию еще одной возможной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича (Тесака).В источнике
С чего всё началось
Издание RT в своем Telegram-канале
 опубликовало вторую предсмертную записку националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, покончившего с собой в СИЗО №3 Челябинской области.
Lenta.ru17:50
Подробнее о событии
РИА Новости

Раскрыто содержание возможной предсмертной записки «Тесака»

РИА Новостивчера в 16:28
31 канал Челябинска

«Огромная и последняя просьба»: опубликована прощальная записка Максима «Тесака» Марцинкевича

31 канал Челябинскавчера в 07:01
Ридус

Адвокат Тесака рассказал «Ридусу» о его последней записке

Ридусвчера в 10:22
РБК

Адвокат Тесака усомнился в авторстве его предсмертной записки

РБКвчера в 08:43
Первый областной

Адвокат Максима Марцинкевича сделал заявление по поводу смерти подзащитного

Первый областнойвчера в 07:27
Телеканал 360°

Появилось фото второй возможной записки Тесака

Телеканал 360°вчера в 16:11
74.ru

В Сеть выложили две записки покончившего с собой Марцинкевича

74.ruвчера в 06:56

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUM15 сентября в 14:54

МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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«Роскосмос» планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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Лукашенко предложил России провести новые совместные учения

В ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона приветствует проходящие под Брестом совместные военные учения "Славянское братство".
Московский Комсомолецвчера в 08:49
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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