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РИА Новости
РИА Новости

Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»

Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Графолог сравнил опубликованную в Сети предсмертную записку Тесака с его старым письмом

Ранее СМИ сообщили, что тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области. Предварительная причина его смерти — суицид.
Телеканал 360°вчера в 07:03
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Странности в деле Тесака: почему его родные и адвокат не верят в версию о самоубийстве?

Телеканал 360°вчера в 16:48
НТВ

Посмертное фото националиста Марцинкевича

НТВвчера в 13:38
74.ru

В Сеть выложили две записки покончившего с собой Марцинкевича

74.ruвчера в 06:56
RT на русском

Тесак найден мёртвым в СИЗО

RT на русскомвчера в 13:15
РБК

Адвокат Тесака усомнился в авторстве его предсмертной записки

РБКвчера в 08:43
31 канал Челябинска

«Огромная и последняя просьба»: опубликована прощальная записка Максима «Тесака» Марцинкевича

31 канал Челябинскавчера в 07:01
РИА Новости

Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»

РИА Новостивчера в 16:28

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
Sony назвала цены на новую PlayStation
РИА Новости17:43
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Петербургский космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли

Петербургский космонавт Иван Вагнер, летающий на Международной космической станции, поспорил на своей странице в Twitter со сторонниками теории плоской Земли, которые сомневаются в подлинности его космических снимков.
Газета Metroвчера в 11:45
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Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ruвчера в 15:39

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUMвчера в 01:00
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Илон Маск обвинил Билла Гейтса в невежестве

Глава Tesla Илон Маск отреагировал на заявление Билла Гейтса о том, что автомобили с электродвигателем хороши только для путешествий на короткие дистанции, а для грузовых машин, преодолевающих большие расстояния, требуется иное решение.
Газета.Ru15 сентября в 07:42
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомостивчера в 06:53
3

Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ruвчера в 08:02
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены не худшие условия.
RT на русскомвчера в 13:42
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Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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