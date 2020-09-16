YA62.ru 2 19

Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.