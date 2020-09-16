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РИА Новости
РИА Новости

Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»

Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Графолог сравнил опубликованную в Сети предсмертную записку Тесака с его старым письмом

Ранее СМИ сообщили, что тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области. Предварительная причина его смерти — суицид.
Телеканал 360°07:03
Подробнее о событии
НТВ

Посмертное фото националиста Марцинкевича

НТВ13:38
РИА Новости

Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»

РИА Новости16:28
74.ru

В Сеть выложили две записки покончившего с собой Марцинкевича

74.ru06:56
Ридус

Адвокат Тесака рассказал «Ридусу» о его последней записке

Ридус10:22
РЕН ТВ

Предсмертную записку Тесака сравнили с его старым письмом

РЕН ТВ09:07
Первый областной

Адвокат Максима Марцинкевича сделал заявление по поводу смерти подзащитного

Первый областной07:27
Телеканал 360°

Адвокат Тесака прокомментировал его последнюю записку

Телеканал 360°14:08

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс16:18
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газета14:17
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