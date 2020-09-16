Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»
Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.В источнике
С чего всё началось
Графолог сравнил опубликованную в Сети предсмертную записку Тесака с его старым письмом
Ранее СМИ сообщили, что тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области. Предварительная причина его смерти — суицид.
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