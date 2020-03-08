Общество
РИА НовостиРаскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины
Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе.
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Энергетика
Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
Группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии.
Авто
Презентован Renault Duster новой генерации
Французская компания Renault смогла обновить свой популярный внедорожник Duster.
Армия и оружие
Polityka (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Не стоит обольщаться (Polityka)
Новости о размещении части запасов ядерного оружия в Польше, разумеется, провоцируют много эмоций, но я убежден, что США его к нам не перебрасывают.
Политика
Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Футбол
«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Общество
В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом
Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Общество
«Победа» отменяет рейсы в Италию с 11 марта
Авиакомпания «Победа» (лоукостер; входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все рейсы в Италию. Временная мера вводится с 11 по 31 марта.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда
В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Наука
Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре
Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei могут резко упасть из-за ограничений США
Правительство США приняло решение внести китайскую компанию Huawei в черный список, что серьезно может отразиться на продажах смартфонов фирмы, считает ресурс The Information.
Политика
В ГД пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
Футбол
«Лилль» победил «Лион» в чемпионате Франции
Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Лиону» в 28-м туре чемпионата Франции.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Кино
Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе Бонде
Издание The Independent опубликовало рейтинг картин, снятых об агенте 007 Джеймсе Бонде. Критики назвали самый худший фильм из «бондианы».
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Общество
Во Франции запретили массовые мероприятия
Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.