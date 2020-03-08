Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Политика Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу» Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.

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Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

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Гаджеты Продажи смартфонов Huawei могут резко упасть из-за ограничений США Правительство США приняло решение внести китайскую компанию Huawei в черный список, что серьезно может отразиться на продажах смартфонов фирмы, считает ресурс The Information.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.

Кино Критики назвали самый худший фильм о Джеймсе Бонде Издание The Independent опубликовало рейтинг картин, снятых об агенте 007 Джеймсе Бонде. Критики назвали самый худший фильм из «бондианы».

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