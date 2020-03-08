Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе.
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Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки

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Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

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Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
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«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
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Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре

Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
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Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
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Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
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