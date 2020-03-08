Общество
РИА НовостиРаскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины
Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе.
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Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В целом, из-за коронавируса в разных странах отметили около 400 крупных мероприятий.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Общество
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
Резкий рост летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Италии вывел эту страну на первое место в мире по уровню смертности от COVID-19.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Технологии
В процессорах AMD тоже нашли новую уязвимость
AMD уже отреагировала на ситуацию, заявив, что считает, что обнаруженные варианты атак не являются новыми.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
Общество
Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»
Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске.
Происшествия
В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.
Общество
В Липецкой области введены дополнительные меры из-за коронавируса
За минувшие сутки, по состоянию на 19:00, 8 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию
Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Кино
Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол
Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии
Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).