Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Раскрыто содержание записки женщины, предложившей Путину взять ее замуж

Московский Комсомолец13:29

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости13:11

"Хочу за вас замуж!" Стало известно содержание записки Путину от жительницы Иванова

Life.ru06:57

Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки

Lenta.ru10:03

О чем написала в записке россиянка, предложившая Путину взять ее в жены

URA.Ru09:03

Стало известно содержание записки, которую девушка из Иванова передала Путину

Телеканал 360°11:16

Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина

Вести.Ru06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

Столетний житель Китая излечился от коронавируса

Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус.
РИА Новости 13:28
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В целом, из-за коронавируса в разных странах отметили около 400 крупных мероприятий.
Эхо Москвы 05 марта в 15:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:22
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:30
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com 06 марта в 13:23
Общество

Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Резкий рост летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Италии вывел эту страну на первое место в мире по уровню смертности от COVID-19.
Российская газета 15:45
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 02:01
Технологии

В процессорах AMD тоже нашли новую уязвимость

AMD уже отреагировала на ситуацию, заявив, что считает, что обнаруженные варианты атак не являются новыми.
iXBT.com 14:45
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК 13:10
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru 12:32
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Футбол

Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:55
Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
REGNUM вчера в 09:34
Гаджеты

Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400

Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Игромания.ру 08:38
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара 09:03
Общество

Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»

Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Известия 11:11
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
Общество

В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
ТАСС 15:34
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru вчера в 04:52
Происшествия

Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой

Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске.
Российская газета 02:29
Происшествия

В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.
Коммерсантъ 13:59
Общество

В Липецкой области введены дополнительные меры из-за коронавируса

За минувшие сутки, по состоянию на 19:00, 8 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Kursk.com 11:55
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию

Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Car.ru 08:01
Кино

Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол

Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
StarHit.ru вчера в 12:30
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Красная весна 10:52
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings вчера в 13:25
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное