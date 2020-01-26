Происшествия
RT на русскомРаскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
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Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Происшествия
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Армия и оружие
На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты
Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
Наука
Создали рецепт идеального кофе по математической формуле
Как сообщает ToDay News Ufa, научный труд прорвался на кухню и к бариста. Ученые оптимизировали процесс приготовления чашки эспрессо.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о потерях среди украинских боевиков в Донбассе
В воскресенье, 26 января, украинские оккупационные войска понесли потери в зоне военной операции против жителей Донбасса, сообщает штаб так называемой «ООС».
Футбол
«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина
На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
Гаджеты
Apple готовится представить бюджетный iPhone
Компания Apple приготовила любителям «яблочных» гаджетов приятный сюрприз: с февраля корпорация планирует приступить к выпуску бюджетного iPhone.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Здоровье
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Происшествия
Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Игры
В ближайшее время не стоит ждать трассировки лучей в DOOM Eternal
В июле 2019 года стало известно, что DOOM Eternal будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
Кино
Вин Дизель поделился архивным фото в честь скорого выхода трейлера «Форсажа 9»
Остается всего несколько дней до выхода первого трейлера «Форсажа 9». В честь этого события Вин Дизель опубликовал в своем Instagram раритетное фото, на котором он запечатлен вместе с Мишель Родригес.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Киберспорт
Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2
Официальный сайт клуба OG сообщил, что саппорт состава по Dota 2 Джесси JerAx Вайникка принял решение завершить профессиональную карьеру.