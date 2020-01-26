Происшествия

RT на русскомRT на русскомРаскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
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Раскрыто содержание записки бросившего сыновей в Шереметьево россиянина

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту оставления двух детей в аэропорту Шереметьево

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