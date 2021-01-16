Получавшим до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц пенсионерам теперь будут выплачивать свыше 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис в разговоре с агентством "Прайм". Эксперт отметил, что в этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента.

С чего всё началось Эксперт рассказал, чья пенсия окажется больше 30 тысяч рублей в 2021 году В январе страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3% при прошлогодней инфляции 4,9%. Такая повышенная индексация, связанная в том числе с изменением пенсионного возраста, позволила увеличить пенсии некоторым категориям граждан: те, кому до 2019 года выплачивали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году стали получать больше 30 тысяч рублей. ПРАЙМ 18:02