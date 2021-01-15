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Раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей в 2021 году. Его слова приводит агентство «Прайм».В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чья пенсия окажется больше 30 тысяч рублей в 2021 году

В январе страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3% при прошлогодней инфляции 4,9%. Такая повышенная индексация, связанная в том числе с изменением пенсионного возраста, позволила увеличить пенсии некоторым категориям граждан: те, кому до 2019 года выплачивали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году стали получать больше 30 тысяч рублей.
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Раскрыто условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

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Названо условие для получения пенсии больше 30 тыс. рублей

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