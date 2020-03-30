Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruРаскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Коронавирус не оказал существенного влияния на рынок недвижимости в крупных городах России

Экономика сегодня11:36

Россияне заинтересовались недвижимостью на фоне коронавируса

VSE42.RU04:36

Стало известно, как коронавирус повлияет на рынок жилья в России

Деловое.ТВ04:05

Успеть купить: эксперты рассказали, как COVID-19 повлиял на рынок жилья

Ридус03:54

Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Lenta.ru02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:50, Ашберн

Комментарии

Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 12:20
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Общество

Режим полной самоизоляции вводят еще несколько российских регионов

Ранее вслед за Москвой режим полной изоляции ввели в Рязанской и Вологодской областях.
МИР 24 11:21
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Полит.ру 10:54
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Общество

ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса

Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 10:22
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Происшествия

План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
78.ru 12:18
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Ульяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса.
Известия 11:36
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Энергетика

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Российская газета 09:55
Игры

Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
The GEEK 08:54
Общество

В Петербурге скончался второй больной коронавирусом

Второй пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Петербурге.
Поребрик.Медиа 09:24
Здоровье

Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек

«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
RuNews24.ru 12:18
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Армия и оружие

Бывший российский военный перешёл на сторону США в Сирии

Бывший российский военный перешёл на сторону США в Сирии. Бывший российский военнослужащий перешёл на сторону американских военных в Сирии.
Avia.pro вчера в 23:12
Общество

Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Общество

Генералу Шаймуратову присвоили звание Героя России

Легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерала майора Минигали Шаймуратова посмертно наградили звездой Героя России.
ПроТуймазы 10:56
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное