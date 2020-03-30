Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

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Общество Собянин: порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции По словам Собянина, после консультаций с руководством страны были приняты дополнительные решения по переводу на самоизоляцию и домашний режим не только групп риска, в частности, пожилых людей и тех, кто приехал из-за границы, но также всех, кто не задействован в производстве или работе органов власти, а также других учреждений.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.

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Общество Парфенчиков прокомментировал возможность закрытия границ Карелии Принимать решение о возможном закрытии границ Карелии из-за угрозы коронавируса региональные власти могут только совместно с федеральным центром и руководством соседних регионов.

Здоровье Препарат для лечения коронавируса разработали в России По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.

Происшествия В Белгородской области выявили три новых случая коронавируса Коронавирус обнаружен у трех жителей Белгородской области, общее число заразившихся жителей региона выросло до четырех человек, сообщает в понедельник правительство региона.

Здоровье В России студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом Студенты последних курсов медицинских вузов и колледжей, ординаторы и аспиранты будут привлечены в медорганизации на фоне коронавируса, всего будет привлечено около 40 тыс. специалистов.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.