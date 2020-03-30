Экономика
Lenta.ruРаскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья
Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости.
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Стоит ли ожидать роста цен на жилую недвижимость в Новосибирске в 2020 году?
Континент Сибирь Online05:06
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Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Штаб: За последние сутки в РФ подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции, из них 212 - в Москве
В России за последние сутки зарегистрировали 302 случая коронавирусной инфекции, из них 212 - в Москве.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox
В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Общество
Кабмин выделит 77 регионам 33,4 млрд рублей на места в больницах
Между 77 российскими регионами будет распределено 33,4 млрд рублей для создания новых койко-мест в больницах.
Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Собянин: порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции
По словам Собянина, после консультаций с руководством страны были приняты дополнительные решения по переводу на самоизоляцию и домашний режим не только групп риска, в частности, пожилых людей и тех, кто приехал из-за границы, но также всех, кто не задействован в производстве или работе органов власти, а также других учреждений.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона
Руководство Башкирии по поручению федеральных властей проработает программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса, заявил на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Здоровье
Коронавирусная инфекция попала на Сахалин с московским рейсом
Уже проверили около 200 человек с московского рейса, с которым 19 марта на остров попала коронавирусная инфекция.
Политика
Зариф обвинил США в «медицинском терроризме»
«Применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — написал иранский министр в статье для газеты «Коммерсантъ».
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Парфенчиков прокомментировал возможность закрытия границ Карелии
Принимать решение о возможном закрытии границ Карелии из-за угрозы коронавируса региональные власти могут только совместно с федеральным центром и руководством соседних регионов.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса разработали в России
По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Происшествия
В Белгородской области выявили три новых случая коронавируса
Коронавирус обнаружен у трех жителей Белгородской области, общее число заразившихся жителей региона выросло до четырех человек, сообщает в понедельник правительство региона.
Культура
ВГТРК частично заменяет информационные ток-шоу сериалами
Уходит дневной выпуск, и на 1,5 ч. увеличивается вечерний. Соответственно, вместо дневного будут сериалы.
Здоровье
В России студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом
Студенты последних курсов медицинских вузов и колледжей, ординаторы и аспиранты будут привлечены в медорганизации на фоне коронавируса, всего будет привлечено около 40 тыс. специалистов.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Происшествия
В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей
Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Армия и оружие
Полет на грани остановки: нагрузки на пилотов Су-57
С появлением истребителя пятого поколения Су-57 российским летчикам пришлось адаптировать свои навыки к новой машине, оттачивая их для выполнения фигур высшего пилотажа.