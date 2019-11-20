Политика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

В какой-то момент между мужчинами началась перепалка. Вакаров окатил оппонента водой из стакана и с силой толкнул его, одним движением руки повалив его на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Lenta.ru19:53

Шоу Соловьева и другие политические программы на ТВ предложили лишить бюджетных денег

URA.Ru18:38

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

РИА Новости09:40

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире

Национальная служба новостей11:20

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Газета.Ru12:09

«Достоин красной карточки»: Гаспарян указал на слишком «артистичное падение» Грэга во время потасовки с Василем

Царьград21:08

Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

Вести.Ru09:30
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Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Известия 12:51
Происшествия

Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
РБК 14:36
Происшествия

СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита

Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК 09:17
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,3%

Показатель увеличился на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей.
Московский Комсомолец 20:51
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета 20:59
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
Гаджеты

Видеокарт GeForce RTX Super и GeForce GTX Super станет больше

iXBT.com 01:50
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Транспорт

Медсправка на права: десять вопросов о новых правилах

Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения медкомиссий для желающих получить, поменять или восстановить права.
Клопс 10:04
Кино

СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»

По данным издания, Филлипс встретился с главой Warner Bros.
РБК 13:50
Кино

Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера

Диалог вчера в 09:55
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM 08:21
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Рамблер 15:18
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Экономика

Бурков продвинул «Омск-Федоровку» в «лист ожидания» в Правительстве РФ

Вчера облправительство сообщило, что финансовая модель строительства аэропорта «Омск-Федоровка» успешно прошла второй этап ранжирования новых проектов, претендующих на включение в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
БК55 10:58
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 03:55
Политика

Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным

Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
Lenta.ru 21:26
Политика

Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
РБК 05:30
Авто

В России стал расти спрос на автозапчасти

В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
МонаВиста вчера в 05:23
Армия и оружие

Россия расконсервировала советский ракетоносец

Россия сняла с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3 и планирует вернуть его в состав Воздушно-космических сил, сообщает MilitaryWatch.
Rambler News Service вчера в 11:02
Происшествия

Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
REGNUM 04:05
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС 13:23
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Спорт

СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Советский спорт 04:17
Наука

Медитацию с электростимуляцией испытали на людях

Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.
Naked Science 09:07
Армия и оружие

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости 21:04
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