Политика
Lenta.ruРаскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
В какой-то момент между мужчинами началась перепалка. Вакаров окатил оппонента водой из стакана и с силой толкнул его, одним движением руки повалив его на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Происшествия
СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита
Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,3%
Показатель увеличился на 0,3%, или на 1,4 миллиона баррелей.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Транспорт
Медсправка на права: десять вопросов о новых правилах
Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения медкомиссий для желающих получить, поменять или восстановить права.
Кино
СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»
По данным издания, Филлипс встретился с главой Warner Bros.
Кино
Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Экономика
Бурков продвинул «Омск-Федоровку» в «лист ожидания» в Правительстве РФ
Вчера облправительство сообщило, что финансовая модель строительства аэропорта «Омск-Федоровка» успешно прошла второй этап ранжирования новых проектов, претендующих на включение в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
Политика
Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
Авто
В России стал расти спрос на автозапчасти
В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
Армия и оружие
Россия расконсервировала советский ракетоносец
Россия сняла с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3 и планирует вернуть его в состав Воздушно-космических сил, сообщает MilitaryWatch.
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Спорт
СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира
Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Наука
Медитацию с электростимуляцией испытали на людях
Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.