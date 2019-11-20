Политика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

В какой-то момент между мужчинами началась перепалка. Вакаров окатил оппонента водой из стакана и с силой толкнул его, одним движением руки повалив его на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Lenta.ru19:53

Шоу Соловьева и другие политические программы на ТВ предложили лишить бюджетных денег

URA.Ru18:38

Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

Вести.Ru09:30

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Газета.Ru12:09

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

РИА Новости09:40

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире

Национальная служба новостей11:20

"Даже не приближайся!": Ведущий о том, что творилось в студии после драки Василя с Грэгом

Царьград12:23
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Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 18 ноября в 11:18
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Космос

Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

ТАСС 13:02
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Общество

Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога

Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
Кино

Сериал по «Властелину колец» продлили на второй сезон

ГЛАС.RU вчера в 07:02
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Экономика

Американский экономист шокировал российских либералов

Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Брянские новости вчера в 19:24
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

РБК 19:56
Теннис

Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.
Российская газета 01:58
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Общество

В МВД признали отца Мары Багдасарян законным гражданином России

Отец стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмар законно получил российское гражданство, это показала дополнительная проверка МВД, сообщил его адвокат Давид Кемулария.
Известия 18:49
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Происшествия

Пьяный водитель перевернулся в центре Читы

Zab.RU 06:01
Космос

Украина планирует построить город на Луне

В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Журналистская правда вчера в 08:46
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня 09:21
Кино

Генри Кавилл заявил о готовности вернуться к роли Супермена

Английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена.
News.ru 04:16
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:05
Политика

МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Ruposters.ru 05:14
Наука

Скрининг дисфункции щитовидной железы у небеременных женщин признали бесполезным

Исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что проводить рутинный скрининг дисфункции щитовидной железы у небеременных пациенток бессмысленно при отсутствии симптомов и факторов риска.
Naked Science 18 ноября в 08:08
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Политика

Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».
Аргументы и Факты 19:11
Технологии

«Корабли-призраки»: Китай испытал новую технологию подмены данных GPS

Как сообщил руководитель радионавигационной лаборатории в Техасском университете в Остине, эксперт по взлому GPS Тодд Хамфрис, если раньше в навигационные службы поступали просто ложные данные о местоположении кораблей, то сейчас ретрансляторы на нескольких судах передают различные позиции, которые образуют на карте странные кольцеообразные узоры.
Российская газета вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания

Слово и Дело вчера в 07:45
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в случае срыва торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что если торговую сделку с Пекином заключить не удастся, то пошлины на экспортные товары из Китая будут подняты снова, передает «РГ».
Росбалт вчера в 22:40
Авто

В России растет спрос на автозапчасти

В России зафиксирован рост спроса на автозапчасти до 20%. При этом почти четверть всех покупок приходится на элементы кузова — 24%.
Тарантас Ньюс вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Брэд Питт сходил на свидание с 30-летней актрисой

Папарацци засняли Брэда Питта во время свидания с Алией Шокат.
StarHit.ru 17:20
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
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