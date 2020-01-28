В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов.

с чего всё началось

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов. В список вошли Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса и его жена Тамара, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

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