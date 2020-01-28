Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов. В список вошли Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса и его жена Тамара, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.
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с чего всё началось

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов.
РИА Новости03:05

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Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

Lenta.ru08:16

СВР рассекретила биографии семи разведчиков-нелегалов

РИА Новости07:04

«Добывали» информацию на Западе: СВР рассекретила деятельность разведчиков-нелегалов

Московский Комсомолец07:43

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Известия06:59

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