Экономика
Lenta.ruРаскрыты детали антикризисного плана правительства России
Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости». Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.Ведомостивчера в 18:08
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Общество
ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» ликвидирован
Ростов-на-Дону, 20 марта 2020, 10:34 — REGNUM Крупный пожар на рынке «Атлант» в Ростовской области потушен.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Здоровье
Описаны пищеварительные симптомы коронавируса
В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
Происшествия
В Якутии осудили виновников гибели восьми горняков при прорыве дамбы
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.
Происшествия
В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Общество
Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами
Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали о коронавирусе
Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины рассказали о методах борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Футбол
Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Общество
Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло
Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Финансы
Рубль слегка укрепился на открытии торгов
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Экономика
АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Наука
Исследование: Мужчины со старшими братьями чаще бывают геями
Экономика
Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса
Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.