Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты детали антикризисного плана правительства России

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости». Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.
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с чего всё началось

Правительство поддержит кризисные отрасли и население

«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Ведомостивчера в 18:08

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Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Ведомостивчера в 18:08

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Lenta.ruвчера в 22:26

Раскрыты детали антикризисного плана правительства

Deita.ru03:30

План по спасению российской экономики раскрыт

Уралинформбюро01:16

Кабмин поддержит кризисные отрасли и население

Право.ру01:59

Власти хотят поддерживать россиян в кризис общественными работами

Новый Калининград.Ru04:07

Раскрыты подробности антикризисного плана правительства России

Live2403:24
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Происшествия

В Петербурге школьник выстрелил в сверстника из газового пистолета

РИА Новости 03:43
Общество

ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ

Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
RT на русском 03:59
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» ликвидирован

Ростов-на-Дону, 20 марта 2020, 10:34 — REGNUM Крупный пожар на рынке «Атлант» в Ростовской области потушен.
REGNUM 03:34
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Происшествия

В Якутии осудили виновников гибели восьми горняков при прорыве дамбы

В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.
РИА Новости 03:23
Происшествия

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews вчера в 13:45
Общество

Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
RT на русском 03:19
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали о коронавирусе

Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины рассказали о методах борьбы с коронавирусом.
Актуальные Новости 18 марта в 02:36
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Футбол

Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Радио Зенит вчера в 10:55
Общество

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Экспресс газета 03:04
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru вчера в 02:20
Финансы

Рубль слегка укрепился на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.
Компания вчера в 03:05
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском вчера в 09:17
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Экономика

АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес.
ТАСС 04:15
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета 18 марта в 23:00
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
REGNUM 03:35
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия вчера в 09:54
Наука

Исследование: Мужчины со старшими братьями чаще бывают геями

Evo-rus.com вчера в 16:03
Экономика

Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса

Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
РБК 03:54
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