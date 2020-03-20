Коронавирус
Lenta.ruРаскрыты детали антикризисного плана правительства России
Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости». Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.Ведомостивчера в 18:08
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Правительство подготовило новый план поддержки населения и отраслей из-за коронавируса
Daily Stormвчера в 22:48
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