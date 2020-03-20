«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.

с чего всё началось

Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости». Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.

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