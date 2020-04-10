Энергетика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРаскрыты детали сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Страны ОПЕК+ раскрыли детали новой сделки по нефти. Как говорится в коммюнике альянса, после нынешнего снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки этот объем опустится до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года.
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Страны ОПЕК+ сократят добычу после июня на 7,7 млн б/с

Газета.Ruвчера в 18:56

ОПЕК+ раскрыл детали сделки по нефти

РИА Новостивчера в 19:15

Страны ОПЕК+ назвали объёмы сокращения до апреля 2022 года

News.ruвчера в 19:07

Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с

ТАССвчера в 19:18

Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

Известиявчера в 18:49

Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ на два года

РЕН ТВвчера в 18:48

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 15:19
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн

Комментарии

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Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации

URA.Ru 11 апреля в 19:26
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Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
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Происшествия

Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука

Чита.Ру вчера в 20:14
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Армия и оружие

Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии

Соединенные Штаты провели модернизацию почти 20 ядерных боеголовок, которые расположены на территории Германии, пишет журнал Spiegel.
Политическая Экспертиза 10 апреля в 22:16
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Политика

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта

В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

РИА Новости вчера в 21:24
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Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки

iReactor вчера в 01:50
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Общество

3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля

В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
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Авто

Появились первые фото салона обновленной Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 10 апреля в 02:22
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Происшествия

В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар

РБК вчера в 21:50
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
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Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru 11 апреля в 23:06
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Технологии

Apple и Google намерены отслеживать контакты с больными коронавирусом

Компании Apple и Google сообщили о совместной работе над технологией для смартфонов, выявляющей контакты с зараженными коронавирусом людей.
Московский Комсомолец 10 апреля в 22:44
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Армия и оружие

Мост дружбы: как сегодня работает переправа через Евфрат

Российские военные спасли двух сирийцев от верной смерти на мосту через реку Евфрат у города Дейр-эз-Зор.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Общество

За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание

В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
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Футбол

Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом

В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Здоровье

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
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Общество

В Татарстане изменили систему СМС-пропусков для выхода из дома

В Татарстане республиканский штаб внес коррективы в систему работы СМС-пропусков для выхода из дома.
Kazanfirst.ru вчера в 08:33
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
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Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 11 апреля в 06:45
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Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 11 апреля в 07:03
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
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Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
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С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
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