Энергетика
Свободная ПрессаРаскрыты детали сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи
Страны ОПЕК+ раскрыли детали новой сделки по нефти. Как говорится в коммюнике альянса, после нынешнего снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки этот объем опустится до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года.
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Комментарии
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Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Экономика
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Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
Происшествия
Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука
Чита.Ру вчера в 20:14
Армия и оружие
Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии
Соединенные Штаты провели модернизацию почти 20 ядерных боеголовок, которые расположены на территории Германии, пишет журнал Spiegel.
Политическая Экспертиза 10 апреля в 22:16
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 11 апреля в 18:00
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта
В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
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Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
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Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки
iReactor вчера в 01:50
Общество
3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля
В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
РИАМО вчера в 06:35
Авто
Появились первые фото салона обновленной Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 10 апреля в 02:22
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В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Армия и оружие
В России отмечают День войск противовоздушной обороны
Вести.Ru 11 апреля в 23:06
Технологии
Apple и Google намерены отслеживать контакты с больными коронавирусом
Компании Apple и Google сообщили о совместной работе над технологией для смартфонов, выявляющей контакты с зараженными коронавирусом людей.
Московский Комсомолец 10 апреля в 22:44
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Армия и оружие
Мост дружбы: как сегодня работает переправа через Евфрат
Российские военные спасли двух сирийцев от верной смерти на мосту через реку Евфрат у города Дейр-эз-Зор.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Общество
За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание
В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
Футбол
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом
В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Здоровье
В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
Общество
В Татарстане изменили систему СМС-пропусков для выхода из дома
В Татарстане республиканский штаб внес коррективы в систему работы СМС-пропусков для выхода из дома.
Kazanfirst.ru вчера в 08:33
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 11 апреля в 04:44
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту от влаги и пыли
В своем изначальном сообщении лидер Xiaomi заявил, что степень защиты от влаги и пыли IP68 сейчас не является востребованной функцией смартфонов.
Народные новости вчера в 12:37
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 11 апреля в 06:45
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 11 апреля в 07:03
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11