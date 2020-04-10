Энергетика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРаскрыты детали сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Страны ОПЕК+ раскрыли детали новой сделки по нефти. Как говорится в коммюнике альянса, после нынешнего снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки этот объем опустится до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года.
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Эксперт назвал сделку ОПЕК+ нетривиальным событием

РИА Новости04:19

Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

Известиявчера в 18:49

Страны ОПЕК+ назвали объёмы сокращения до апреля 2022 года

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Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с

ТАССвчера в 19:18

Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ на два года

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Страны ОПЕК+ сократят добычу после июня на 7,7 млн б/с

Газета.Ruвчера в 18:56

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 15:19
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Комментарии

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Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

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КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

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Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
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Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов

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В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

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Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
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Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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