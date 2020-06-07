Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.

с чего всё началось

Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, планируется провести в два этапа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.

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