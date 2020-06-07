Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, планируется провести в два этапа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
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с чего всё началось

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.
Интерфакс05:42

Подробнее о событии

Источник: отмена пропусков в Москве пока не обсуждается

Говорит Москва08:37

Стали известны подробности новых этапов снятия ограничений в Москве

Национальная служба новостей07:29

Власти Москвы планируют отменить пропускную систему и открыть рестораны до конца июня

Интерфакс07:31

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Мослента06:56

Московские власти планируют провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа

Эхо Москвы06:31

Стало известно о двух этапах снятия ограничений в Москве

Взгляд.ру05:53

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Lenta.ru05:51
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Политика

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В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

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Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

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Общество

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МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

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АТВмедиа 02:45
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Известия 08:23
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
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Футбол

Мостовой: «Сочи» еще спокойно может побороться за место в еврокубках

Футболист отметил, во всеми конкурентами, в том числе с «Динамо», сочинцам еще предстоит сыграть, и потому можно еще спокойно побороться за место в еврокубках.
Нева Спорт 02:41
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Происшествия

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу, убив двух и ранив трех человек. Среди раненых — двое детей трех и пяти лет.
Вести.Ru 05:04
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Хоккей

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Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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Власти Нью-Йорка отменили комендантский час

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Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
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Православные верующие отмечают День Святой Троицы

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Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет

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Матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания

Ближайшие матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса.
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Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован

Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
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Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
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Армия и оружие

Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
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На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

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