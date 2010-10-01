Экономика
РамблерРаскрыты доходы членов нового правительства РФ
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, президент Владимир Путин ее принял и назначил новым премьером Михаила Мишустина, а вчера тот представил состав нового правительства.
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Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
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Политика
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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
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В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Общество
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С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
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В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
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В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».
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Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
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Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Наука
Великобритания начала тестировать беспилотный общественный транспорт
Политика
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией.
Экономика
В «Авито» назвали среднюю стоимость жилья по регионам России
По итогам четвертого квартала 2019 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке жилья по всей России составила 44,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 4,3%, а за квартал — на 2%.
Политика
Варшава ставит под сомнение принципы Нюрнбергского трибунала
Как информирует ТАСС, МИД Польши назвал рассекреченные Министерством обороны России документы об освобождении Варшавы «переписыванием истории».
Общество
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Наука
Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания
Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов.
Политика
ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента
ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Политика
Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
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Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу
На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
Космос
Сирены Титана и алмазные дожди: астроном рассказал о странностях Солнечной системы
О. Кораблев: - Но реакции все равно идут. М. Баченина: - Представим себе кусок газа.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался судебный процесс в Сенате страны.