Экономика

РамблерРамблерРаскрыты доходы членов нового правительства РФ

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, президент Владимир Путин ее принял и назначил новым премьером Михаила Мишустина, а вчера тот представил состав нового правительства.
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Раскрыты доходы членов нового правительства РФ

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Кто богаче? Обнародованы доходы министров нового правительства РФ

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Стало известно, кто в новом кабмине самый «богатый»

Кавказ Поствчера в 21:19
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«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

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Синоптики ЕС предсказали «розовый» февраль в Европейской части России

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В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
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Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС вчера в 22:27
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В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
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Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru вчера в 17:58
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В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
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Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва вчера в 19:56
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Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
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Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
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Великобритания начала тестировать беспилотный общественный транспорт

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Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР

В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией.
РИА Новости вчера в 21:15
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Варшава ставит под сомнение принципы Нюрнбергского трибунала

Как информирует ТАСС, МИД Польши назвал рассекреченные Министерством обороны России документы об освобождении Варшавы «переписыванием истории».
Банки Сегодня 20 января в 01:48
Общество

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
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Наука

Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания

Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов.
News.ru 20 января в 12:46
Политика

ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента

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Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
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Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу

На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
7Дней.ру вчера в 18:00
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Сирены Титана и алмазные дожди: астроном рассказал о странностях Солнечной системы

О. Кораблев: - Но реакции все равно идут. М. Баченина: - Представим себе кусок газа.
Радио Комсомольская правда 20 января в 02:41
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался судебный процесс в Сенате страны.
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
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Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 марта 2010 по 18 мая 2018.
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Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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