В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).

с чего всё началось

Проект транспортной стратегии РФ до 2036 года включает базовый и консервативный сценарии развития. Наибольший прирост пассажирских перевозок предполагается на воздушном транспорте, пишет 27 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Раскрыты два сценария транспортной стратегии РФ до 2036 года

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