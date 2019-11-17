Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму.

с чего всё началось

Российские УДК будут оборудованы доковыми камерами, которые предназначаются для десантных катеров. При этом каждый вертолетоносец сможет перевезти около 900 морпехов. Официальной информации об озвученных собеседниками агентства характеристиках российских вертолетоносцев пока не поступало.

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