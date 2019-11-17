Общество
Российская газетаРаскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Российские УДК будут оборудованы доковыми камерами, которые предназначаются для десантных катеров. При этом каждый вертолетоносец сможет перевезти около 900 морпехов. Официальной информации об озвученных собеседниками агентства характеристиках российских вертолетоносцев пока не поступало.
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с чего всё началось
Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму.ТАСС00:09
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