Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Новые универсальные десантные корабли, которые разрабатываются по заказу Военно-морского флота России, смогут нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить по 900 морпехов. Об этом со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Источник: российские универсальные десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму.
ТАСС00:09

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Универсальные российские десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

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Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

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Источник: российские универсальные десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

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