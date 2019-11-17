Общество
Lenta.ruРаскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Новые универсальные десантные корабли, которые разрабатываются по заказу Военно-морского флота России, смогут нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить по 900 морпехов. Об этом со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.
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Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму.ТАСС00:09
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