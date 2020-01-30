Экономика
Lenta.ruРаскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Ощутимо выросли цены в Новой Москве: в Новомосковском округе квадратный метр подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в них увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно. В центре Москвы «квадрат» за год стал дороже на 12,5 процента, квартира — на 13 процентов.
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Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового пита, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Экономика
Bloomberg: состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд
Бизнесмен, основатель Теslа и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Теslа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыл секрет молодого лица Пугачевой
Еприкян уверяет, что по обработанным снимкам нельзя сказать, делала ли Пугачева пластическую операцию.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
Свадьбы и похороны запретили проводить в Пекине 2 февраля 2020 года
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены от десяти до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Общество
Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки Вафы Шабруни.
Биатлон
Владимир Королькевич: «Проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные»
Тренер сборной Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич поделился мнением о проблемах российской команды.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
Появление рекламы, призывающей к стратегическому партнерству с Россией, могло быть провокацией против Катющенко, предполагают украинские журналисты.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Общество
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.