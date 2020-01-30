Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

Ощутимо выросли цены в Новой Москве: в Новомосковском округе квадратный метр подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в них увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно. В центре Москвы «квадрат» за год стал дороже на 12,5 процента, квартира — на 13 процентов.
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Исследование: квартиры в новостройках Москвы за год подорожали почти на 10%

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Квадратный метр на вторичном рынке Петербурга подорожал почти на 10% за год

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Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

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В Москве подорожало жилье

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За год квадратные метры в Астрахани подорожали на 3200 рублей

Пункт Авчера в 12:04
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

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Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Авто

Названы цены на Subaru Forester 2020 для России

Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
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Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
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Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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Общество

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

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Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
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Политика

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
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Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия

В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Вести.Ru вчера в 09:43
Экономика

Bloomberg: состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд

Бизнесмен, основатель Теslа и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Теslа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Газета.Ru 01:11
Политика

Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Lenta.ru 02:02
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыл секрет молодого лица Пугачевой

Еприкян уверяет, что по обработанным снимкам нельзя сказать, делала ли Пугачева пластическую операцию.
Gazeta.SPb вчера в 19:32
Происшествия

На Дальнем Востоке возбудили дела из-за контрабанды редкой древесины

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Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Свадьбы и похороны запретили проводить в Пекине 2 февраля 2020 года

Телеканал 360° 02:27
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены от десяти до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Общество

Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки Вафы Шабруни.
ТК Звезда 03:54
Биатлон

Владимир Королькевич: «Проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные»

Тренер сборной Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич поделился мнением о проблемах российской команды.
Матч ТВ 01:56
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

Появление рекламы, призывающей к стратегическому партнерству с Россией, могло быть провокацией против Катющенко, предполагают украинские журналисты.
Lenta.ru 03:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

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Кино

В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 28 января в 17:46
Политика

Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
РИА Новости 02:37
Общество

В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
РИА Новости 03:12
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
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Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
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