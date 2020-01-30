Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

Ощутимо выросли цены в Новой Москве: в Новомосковском округе квадратный метр подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в них увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно. В центре Москвы «квадрат» за год стал дороже на 12,5 процента, квартира — на 13 процентов.
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Исследование: квартиры в новостройках Москвы за год подорожали почти на 10%

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Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

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