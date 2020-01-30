Экономика
Lenta.ruРаскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Ощутимо выросли цены в Новой Москве: в Новомосковском округе квадратный метр подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в них увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно. В центре Москвы «квадрат» за год стал дороже на 12,5 процента, квартира — на 13 процентов.
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Происшествия
Голунов прокомментировал возможный арест экс-полицейских УВД по ЗАО
Журналист Иван Голунов надеется на справедливое наказание для экс-сотрудников полиции УВД по ЗАО, принимавших непосредственное участие в его задержании 6 июня.
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Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Шоу-бизнес
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Алиса Аршавина получила в документальном виде требование о том, что она должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как объект недвижимости принадлежит матери Андрея Аршавина.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
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Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления
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Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Здоровье
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Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Наука
Отказ от курения приводит к росту здоровых клеток
Ученые доказали, что отказ от курения способствует усилению защиты организма от опухолей легких.
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Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»
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Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Общество
Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт
В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.
Общество
Российские туроператоры ждут убытка в $100 млн из-за коронавируса
Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до $100 млн из-за приостановки турпотока из Китая.
Армия и оружие
В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США
На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери после жуткой аварии
Любовь Успенская рассказала о состоянии своей дочери Татьяны после жуткой аварии осенью 2018 года. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
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Политика
Совет ЕС согласовал условия Brexit
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова показала, что подарила отцу на день рождения
Дочь известного певца, композитора и продюсера Дмитрия Маликова тщательно готовилась к юбилею отца. 29 января артисту исполнилось 50 лет.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Общество
«Открытые медиа» обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард
В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах.
Футбол
«Монако» объявил о подписании двух полузащитников
Монако сообщил о том, что в команде появились два новых футболиста. У Страсбура был приобретен полузащитник Юссуф Фофана.
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.