Экономика
Lenta.ruРаскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
Ощутимо выросли цены в Новой Москве: в Новомосковском округе квадратный метр подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в них увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно. В центре Москвы «квадрат» за год стал дороже на 12,5 процента, квартира — на 13 процентов.
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Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Гаджеты
Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9
Источники в Китае, которые связаны с цепочкой поставок, сообщили о старте тестового производства ожидаемого смартфона iPhone 9. Новая разработка корпорации Apple известна также под названием iPhone SE 2. Согласно планам компании, массовый выпуск запустят в середине следующего месяца.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Происшествия
В костромском детсаду няня назвала детей «маленькими мерзавцами»
Помощница воспитательницы одного из детских садов Костромы кричала на детей и обзывала их маленькими мерзавцами.
Политика
Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора
В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения ему приговора в виде 15 лет заключения.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Общество
Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Экономика
На Антипинском НПЗ заявили о ликвидации
В пресс-службе АНПЗ РБК Тюмень сообщили, что после окончания конкурсного производства (не ранее 30 июня 2020 года) юридическое лицо должно быть ликвидировано.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Экономика
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы.
Авто
15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России
За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
Здоровье
В Челябинской области школы закрывают на карантин
В Челябинской области несколько школ закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Здоровье
Власти Китая накажут за намеренное заражение коронавирусом
Плюющихся больных, пытающихся намеренно заразить окружающих коронавирусом, будут привлекать к уголовной ответственности, заявили власти провинции Хубэй.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.