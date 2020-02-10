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Политика В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.

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