Политика
Lenta.ruРаскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Здоровье
Единственный действенный способ предотвратить рак назвал онколог
Онколог рекомендует регулярно показываться врачам и проходить обследование.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Армия и оружие
Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Футбол
«Рига» одержала победу в первом матче под руководством Олега Кононова
Чемпион Латвии провел первый товарищеский матч под руководством бывшего наставника московского «Спартака» Олега Кононова.
Культура
Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате
Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
Пара F-35 не смогла долететь до Финляндии
Минобороны Финляндии опубликовало видео прибытия на авиабазу Пирккала двух истребителей пятого поколения F-35.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Хоккей
Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Происшествия
Зиминой и Антонцу предъявили окончательно обвинение в госизмене
Следствие объединило уголовные дела в отношении эксперта фонда Горчакова Антонины Зиминой и её мужа Константина Антонца и предъявило им обвинение в госизмене в окончательной редакции.
Технологии
Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Кино
«Половое воспитание» от Netflix продлили на третий сезон
Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Игры
Разработчики System Shock 3 покинули проект
В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.