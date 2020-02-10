с чего всё началось

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кино «Хищные птицы» возглавили российский прокат В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Авто Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.

Общество Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.

Футбол ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома 5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.

Происшествия Зиминой и Антонцу предъявили окончательно обвинение в госизмене Следствие объединило уголовные дела в отношении эксперта фонда Горчакова Антонины Зиминой и её мужа Константина Антонца и предъявило им обвинение в госизмене в окончательной редакции.

Общество В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.