Политика
Lenta.ruРаскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Спорт
Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК
Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
В квартире петербургского единоросса обнаружили подпольное казино
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Общество
Ведущей ВГТРК предрекли увольнение за смех о льготах
Ведущая «Вестей», которая рассмеялась во время записи эфира об индексации социальных выплат в России, будет уволена.
Общество
Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец
Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Год назад в сети обратили внимание на патент Sony, где сообщалось о потенциальной совместимости PlayStation 5 с играми не только для PS4, но и PS3, PS2 и PS1.
Общество
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Наука
Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий
Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
Общество
Российские военные с госнаградами получат скидки на одежду и продукты
Награжденные орденами «Почета», «Дружбы», медалью «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За спасение погибавших» получат скидки в 10 и 3 процента, пишет «Лента».
Технологии
В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои
В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Политика
Шойгу рассказал о масштабе парада Победы на Красной площади
Напомним, 9 мая 2019 года парад Победы на Красной площади продлился около одного часа.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U демонстрирует впечатляющую производительность
Судя по имеющимся данным, пока что речь идёт о ноутбуке ACER Swift 3 S314-42 с шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U без многопоточности.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе у него сложился образ "президента мира".