с чего всё началось

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Происшествия В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса» Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Футбол «Уфа» обновит эмблему и клубные цвета "Уфа" в ближайшее время поменяет эмблему и клубные цвета. Об этом в интервью Sport24 сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Космос Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Авто Раскрыт обновлённый Hyundai Solaris для России Никакой технической информации о новинке пока нет — корейский автопроизводитель представил пока только официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris, который выйдет на российский рынок до конца февраля 2020 года.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.

Общество Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.

Кино Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.