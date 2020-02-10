Политика
Lenta.ruРаскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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Гаджеты
Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Происшествия
Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes
Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Футбол
«Уфа» обновит эмблему и клубные цвета
"Уфа" в ближайшее время поменяет эмблему и клубные цвета. Об этом в интервью Sport24 сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Здоровье
Калужские больницы могут возглавить гендиректора
Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
Здоровье
Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке
Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Здоровье
Китайские медики сомневаются в качестве тестов на коронавирус
Китайские врачи начали сомневаться в надежности тестов на коронавирус.
Авто
Раскрыт обновлённый Hyundai Solaris для России
Никакой технической информации о новинке пока нет — корейский автопроизводитель представил пока только официальные фотографии рестайлингового Hyundai Solaris, который выйдет на российский рынок до конца февраля 2020 года.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Кино
Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации
Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Здоровье
Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы
Граждан Украины, которых во вторник эвакуируют из Уханя, поместят на карантин в учреждения санаторного типа.
Политика
Трамп поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга
Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль эпопеи с импичментом в повышении своей популярности.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Общество
МВД вводит новые справки о судимости, защищенные от подделок
С понедельника вступил в силу приказ МВД России № 660 "Об утверждении административного регламента МВД РФ предоставлению госуслуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования".