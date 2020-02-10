Политика
Lenta.ruРаскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Происшествия
При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Общество
Скончался российский разведчик Александр Голубев
Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Общество
В Польше спрогнозировали увеличение наплыва украинских гастарбайтеров
Власти Польши в 2020 году ожидают дальнейшего увеличения количества работников с Украины.
Экономика
Лукойл уменьшил свою капитализацию более чем на 3%
Изменение размеров уставного капитала на 3,1% из-за погашения своих акций произвела нефтедобывающая компания «Лукойл» 10 февраля, о чем сообщила на своем сайте.
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Авто
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Финансы
Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка
Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.
Гаджеты
Двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo показали на видео
Речь идёт о Windows 10X и двухэкранном смартфоне Surface Duo.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Биатлон
Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ
Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе
По уточненным данным, один человек погиб, еще десять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса с фурой в Яшкинском районе.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Общество
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.