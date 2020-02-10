Политика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сумеет обеспечить скорый — пусть даже и временный — подъем экономики страны, которого будет достаточно для повышения уровня жизни населения, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на близкие к кабмину источники.
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