с чего всё началось

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Происшествия При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.

Экономика Лукойл уменьшил свою капитализацию более чем на 3% Изменение размеров уставного капитала на 3,1% из-за погашения своих акций произвела нефтедобывающая компания «Лукойл» 10 февраля, о чем сообщила на своем сайте.

Финансы Укрепление доллара США несет риски для ралли фондового рынка Вялый рост мировой экономики и укрепление доллара увеличивают вероятность того, что прибыль компаний в текущем году вновь может разочаровать инвесторов.

Гаджеты Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.

Биатлон Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.