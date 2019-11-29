с чего всё началось

США планировали открыть в Крыму свое дипломатическое представительство до того, как полуостров вошел в состав России, сообщил бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий. По его словам, такие переговоры начались еще в 2008 году.

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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