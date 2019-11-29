Политика

Газета.RuГазета.RuРаскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

США планировали открыть в Крыму свое дипломатическое представительство до того, как полуостров вошел в состав России, сообщил бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий. По его словам, такие переговоры начались еще в 2008 году.
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с чего всё началось
США планировали разместить в Крыму свое представительство еще во времена президента Виктора Ющенко, рассказал
 бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
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Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
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Владимир Дмитриевич Хандогий
Дипломат
Советский и украинский дипломат. Исполнял обязанности Министра иностранных дел Украины с марта по октябрь 2009. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
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