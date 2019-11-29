До воссоединения Крыма с Россией США рассчитывали открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife, запись которого доступна на YouTube.

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

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