Политика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

До воссоединения Крыма с Россией США рассчитывали открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife, запись которого доступна на YouTube.
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Экс-глава МИД Украины рассказал о планах США открыть в Крыму диппредставительство

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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

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Владимир Дмитриевич Хандогий
Дипломат
Советский и украинский дипломат. Исполнял обязанности Министра иностранных дел Украины с марта по октябрь 2009. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
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