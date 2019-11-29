Политика
Lenta.ruРаскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
До воссоединения Крыма с Россией США рассчитывали открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife, запись которого доступна на YouTube.
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Культура
Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Политика
Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ
Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Игры
Новое дополнение к Anno 1800 отправит игроков в морозные дали уже 10 декабря
Разработчики из студии Ubisoft Blue Byte в официальном блоге Anno Union подтвердили дату выхода и поделились деталями «Во льдах» — третьего и «самого крупного» дополнения из сезонного пропуска экономической стратегии Anno 1800.
Общество
Шипулин заморозил школьников в Краснотурьинске
В Краснотурьинске школьников на 40 минут выгнали на мороз ради встречи с новоиспеченным депутатом Госдумы РФ Антоном Шипулиным.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Транспорт
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Авто
Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений
Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Общество
В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Происшествия
Заминирования судов продолжаются: в Петербурге начались эвакуации
В Выборгском и Приморском районных судах началась эвакуация, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Общество
Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
Здоровье
Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая
Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о своей сексуальности
Известная телеведущая Роза Сябитова заявила, что женщины за пятьдесят куда сексуальнее «юных полногрудых прелестниц».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.