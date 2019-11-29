Политика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Lenta.ru03:01

На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма

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США 11 лет назад хотели прийти в Крым. Но не смогли - СМИ

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На Украине рассказали, как США планировали увеличить присутствие в Крыму

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Вечерняя Москвавчера в 23:48

На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму

РИА Новости02:00
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В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
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По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
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Две атомные субмарины «Борей-А» заложат в день 75-летия Победы

Два атомных ракетоносца модернизированного проекта 955А («Борей-А») планируют заложить в день 75-летия Победы, 9 мая следующего года и передать ВМФ РФ в 2026 и 2027 годах.
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

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Компания известного кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона.
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Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям запросили у постпреда РФ в организации объяснения по поводу действий властей России во время летних протестов, котоыре привели к уголовному преследованию их участников.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
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В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
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Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил "Газете.Ru", что защита будет просить об изменении меры пресечения.
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Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия вчера в 07:56
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Исследование: у России есть шансы сохранить лидерство в космосе

Российская космонавтика сохраняет конкурентоспособность в ряде направлений, в частности, в ракетостроении, пилотируемых полетах, медико-биологических технологиях, однако ей не хватает прагматизма в реализации околоземного космического пространства, постановки и реализации амбициозных проектов, считают эксперты, опрошенные Центром социального проектирования "Платформа".
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На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
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Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
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Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
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ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

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«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
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Следствием употребления снюса, говорит Брюн, являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта.
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Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
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Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
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В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей

Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 04:40
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В Воронежской области детским поликлиникам выделят 250 млн

Капитальный ремонт в будущем году планируется в семи детских поликлиниках региона и в первом корпусе областной детской клинической больницы №2. Кроме того, предполагается, что в 2020 г. власти направят около 840 млн руб. на строительство лечебного корпуса областной детской больницы №1 по ул. Ломоносова.
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Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

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Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
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Владимир Дмитриевич Хандогий
Дипломат
Советский и украинский дипломат. Исполнял обязанности Министра иностранных дел Украины с марта по октябрь 2009. Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
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