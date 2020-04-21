В ноябре 2019 года «Новой газете» удалось установить личность одного из участников — им оказался сотрудник так называемой «ЧВК Вагнера» Станислав Д. «Новая газета» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку.

с чего всё началось

20 ноября «Новая» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.

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