Общество

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

20 ноября «Новая» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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Головорезы 2.0. Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии (сцены насилия, 18+)

В ноябре 2019 года «Новой газете» удалось установить личность одного из участников — им оказался сотрудник так называемой «ЧВК Вагнера» Станислав Д. «Новая газета» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку.
Новая газета07:50

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Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru12:03

Головорезы 2.0. Новые подробности преступления «группы Вагнера» в Сирии (сцены насилия, 18+)

Новая газета07:50

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

Snob.ru10:11

«Новая газета» опубликовала подробности пыток сирийского военнопленного бойцами ЧВК «Вагнер»

Дождь10:03

«Новая газета» нашла еще два видеодоказательства пыток сирийского дезертира наемниками из России в 2017 году

Полит.ру11:54
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Экономика

Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики

Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.
ТАСС 11:55
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

В РСТ спрогнозировали сроки открытия границ стран Европы

Специалисты из Российского союза туриндустрии (РСТ) спрогнозировали сроки открытия границ стран Европы.
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Общество

Жители Владикавказа вышли на акцию протеста против самоизоляции

Суть событий вчера в 09:28
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Финансы

Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
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Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Экономика

Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Хоккей

Василий Демченко перешёл в «Монреаль»

До перехода в «Металлург» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.
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Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года.
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Кино

Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая

Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
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Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

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Здоровье

В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома

Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
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Общество

«Яндекс» не отключит «Разговорчики» в навигаторе из-за онлайн-митингов

После онлайн-митингов «Яндекс» не планирует отключать услугу «Разговорчики» в навигаторе.
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Патрульный корабль «Павел Державин» передадут ВМФ до конца 2020 года

ТАСС 10:06
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Общество

У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
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Общество

«Аэрофлот» и «Победа» отказались от Aviasales

Авиакомпании не согласны с комиссией поисковика «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через метапоисковик Aviasales с 1 мая.
Коммерсантъ 09:26
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
Российская газета 11:31
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Общество

Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
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Религия

Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
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Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
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Сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года.
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