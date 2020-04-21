Общество
Lenta.ruРаскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера
20 ноября «Новая» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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с чего всё началось
В ноябре 2019 года «Новой газете» удалось установить личность одного из участников — им оказался сотрудник так называемой «ЧВК Вагнера» Станислав Д. «Новая газета» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку.Новая газета07:50
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Экономика
Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики
Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.
ТАСС 11:55
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В РСТ спрогнозировали сроки открытия границ стран Европы
Специалисты из Российского союза туриндустрии (РСТ) спрогнозировали сроки открытия границ стран Европы.
Актуальные Новости 07:53
Общество
Жители Владикавказа вышли на акцию протеста против самоизоляции
Суть событий вчера в 09:28
Финансы
Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Происшествия
Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки
Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Хоккей
Василий Демченко перешёл в «Монреаль»
До перехода в «Металлург» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.
Чемпионат 11:03
Игры
Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года.
OAnews 11:13
Кино
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома
Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
Общество
«Яндекс» не отключит «Разговорчики» в навигаторе из-за онлайн-митингов
После онлайн-митингов «Яндекс» не планирует отключать услугу «Разговорчики» в навигаторе.
ФедералПресс 09:28
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» отказались от Aviasales
Авиакомпании не согласны с комиссией поисковика «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через метапоисковик Aviasales с 1 мая.
Коммерсантъ 09:26
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
Российская газета 11:31
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
Lenta.ru 04:45
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47