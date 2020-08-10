Раскрыты новые подробности об игре Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED провела вторую презентацию Night City Wire по своему грядущему блокбастеру Cyberpunk 2077. В ходе презентации разработчики рассказали о трех вариантах предыстории главного героя: странник, парень с улицы и представитель крупной корпорации.В источнике
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