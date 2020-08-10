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Газета.Ru
Газета.Ru

Раскрыты новые подробности об игре Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED провела вторую презентацию Night City Wire по своему грядущему блокбастеру Cyberpunk 2077. В ходе презентации разработчики рассказали о трех вариантах предыстории главного героя: странник, парень с улицы и представитель крупной корпорации.В источнике
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Чемпионат

Появились новые скриншоты Cyberpunk 2077 — на них показаны некоторые персонажи и враги

Чемпионат18:40
3DNews

Видео: три возможных вступления в трейлере жизненных путей главного героя Cyberpunk 2077

3DNewsвчера в 14:44
Российская газета

CD Projekt RED раскрыла новые подробности об игре Cyberpunk 2077

Российская газетавчера в 12:37
Cyber.sports.ru

Свежая презентация Cyberpunk 2077: теперь мы знаем, как в игре работает стрельба (мощно!)

Cyber.sports.ruвчера в 15:34
Srnsk

Новые подробности Cyberpunk 2077: оружие, вариативность прохождения и новый трек

Srnskвчера в 14:24
CyberSport.ru

Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о видах оружия и влиянии происхождения героя на сюжет

CyberSport.ruвчера в 14:16
Игромания.ру

Оружие, выбор и Samurai — что было на новом Night City Wire?

Игромания.рувчера в 12:31

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
369

Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей

Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей, в ответ на введение США санкций в отношении 11 официальных лиц Гонконга и Китая, обвиненных в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии, сообщает Reuters.
BFM.ru18:50
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Сенатор США предложил ввести санкции против Лукашенко

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», - отмечается в его заявлении.
Аргументы и Факты19:00
22

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
1,1K

Казарцев объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Василий Казарцев, работавший главным судьей на матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», полагает, что допустил неявную ошибку с назначением второго пенальти в ворота красно-белых.
ProstoProSportвчера в 15:12