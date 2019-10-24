РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

с чего всё началось

В ближайшее время на общественное обсуждение вынесут законопроект о новой системе пенсионных накоплений, который уже почти готов, сообщили источники, близкие к авторам документа. Минфин в сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

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