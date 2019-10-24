Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

В ближайшее время на общественное обсуждение вынесут законопроект о новой системе пенсионных накоплений, который уже почти готов, сообщили источники, близкие к авторам документа. Минфин в сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте.
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с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

РИА Новостивчера в 18:09

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Коммерсантъ02:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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Как власти собираются заставить население копить на пенсию

Ведомостивчера в 17:00

Сам себе пенсионер

Российская газетавчера в 17:00

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАССвчера в 17:03
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Происшествия

Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае

Телеканал 360° 08:13
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
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Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Хоккей

«Магнитка» одержала третью победу подряд без пропущенных шайб

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва. «Магнитка» одержала третью победу подряд, не пропустив ни одной шайбы.
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Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Армия и оружие

Украина захотела наращивать военные возможности в Азовском море

Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк заявил о намерении страны усиливать свои возможности в Азовском море за счет усиления флота и подразделений береговой охраны.
Московский Комсомолец 11:45
Армия и оружие

В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM 06:37
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

РБК 03:52
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Политика

Украинцы лидируют в получении видов на жительство в ЕС

Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
News.ru 11:29
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
RT на русском 11:37
Общество

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Lenta.ru 10:26
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Взгляд.ру 12:11
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Общество

Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Lenta.ru 06:17
Теннис

Свитолина узнала соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

Вести.Ru 09:58
Футбол

Неймара не вызвали в сборную Бразилии на матч с Аргентиной

Sportbox.RU 11:37
Происшествия

В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
Газета Metro 10:29
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Политика

75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов

Пятый канал 01:08
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