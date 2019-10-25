Общество
РИА НовостиРаскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
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Политика
Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд
Газета.Ru вчера в 07:28
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Интерфакс 08:43
Хоккей
Панарин забил в победном матче «Рейнджерс» против «Баффало»
Sportbox.RU 21:27
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru 10:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Энергетика
В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину
С учетом контрактных обязательств "Газпрома" по поставкам газа России "придется" в 2020 году прокачивать "голубое топливо" через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
РИА Новости 21:45
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Гаджеты
Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу
Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK 01:43
Футбол
Вратарь «Ювентуса» о матче-реванше с «Локо»: мы ожидаем сложную игру
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, какие по его мнению шансы у московского "Локомотива" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, передают "Известия".
Газета.Ru 18:57
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru вчера в 06:56
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру 04:30
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 11:02
Шоу-бизнес
Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива
Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк
Фото: актриса Анастасия Заворотнюк Яковлева и сама была на грани смерти и как никогда это хорошо понимала, однако ей повезло, и она нашла высококлассного специалиста, который и помог ей справиться с этим страшным недугом.
Bimru.ru 12:29
Наука
ИИ поможет писать тексты парализованным людям
НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
Хайтек 11:44
Происшествия
14-летний школьник без вести пропал в Бердске
Полиция Бердска разыскивает 14-летнего Евгения Шуршилина, который 21 октября ушел из дома и бесследно исчез.
Om1.ru вчера в 02:58
Футбол
В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020
Soccer.ru вчера в 02:04
Авто
Honda представил в Токио новый Jazz
На открывшемся в Токио автосалоне компания Honda продемонстрировала новое четвёртое поколение модели Fit.
Тарантас Ньюс вчера в 02:17
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Политика
Моралес победил на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
Известия 21:41
Общество
В Чехии осквернили ещё один памятник красноармейцам
Уже два памятника воинам Красной армии, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, осквернили в Чехии в течение суток — их облили красной краской.
Life.ru 16:18
Политика
Джонсон предложит провести досрочные выборы 12 декабря
Джонсон призвал лейбористов поддержать эту идею на голосовании, которое предварительно запланировано на следующую неделю.
РБК 14:03
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01