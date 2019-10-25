Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Недвижимость
В Москве исчезают дешевые квартиры
Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Вести.Ru вчера в 11:20
Наука
Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые
Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Naked Science 23 октября в 13:20
Технологии
Россияне стали чаще покупать детям smart-часы
Профиль вчера в 09:14
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Политика
США намерены восстановить ряд торговых преференций для Украины
Как стало известно газете Washington Post, в Вашингтоне собираются уже до конца текущего месяца восстановить ряд торговых преференций для Киева.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Общество
Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Известия 01:02
Экономика
Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации
Более амбициозный план приватизации, как отметил Силуанов, нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.
Gazeta.SPb вчера в 09:31
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Автоновости дня вчера в 09:20
Происшествия
Бывшего вице-губернатора Николая Сандакова выпустили из колонии
Ранее Копейский городской суд заменил оставшийся срок в колонии (два года и пять месяцев) бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова на принудительные работы.
Деловой квартал (Челябинск) 01:17
Происшествия
Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге
Аргументы и Факты 01:20
Политика
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию.
Российская газета вчера в 16:00
Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти
Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Коммерсантъ 01:21
Спорт
Елена Исинбаева позавидовала популярности «пустых» девушек
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всерьез озаботилась вопросами популярности или, скорее, непопулярности в Сети.
Блокнот Волгоград вчера в 05:55
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Культура
Москвичи призвали сохранить граффити с портретом Марка Захарова
РЕН ТВ вчера в 23:31
Здоровье
Проблемы медицины в России набирают обороты
В различных исследованиях «Новых Известий» показано, что идеальной системы здравоохранения нет ни в одном регионе России.
Карелинформ 23 октября в 11:38
Футбол
Николя Пепе и Франко Васкес претендуют на звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sports.ru вчера в 21:46
Армия и оружие
Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России.
ТАСС 01:02
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Коммерсантъ вчера в 18:44
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости 22 октября в 06:44
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Авто
Опубликован топ-5 самых надежных автомобилей в России
Автомобильные эксперты провели исследование российского авторынка и составили список самых надежных машин для передвижения по российским дорогам.
Вечерняя Москва вчера в 21:27