Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

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Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

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Российская газетавчера в 17:00

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

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