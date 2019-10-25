Общество
РИА НовостиРаскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы, вести реестр участников ГПП будет центральный депозитарий (Национальный расчетный депозитарий).
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Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
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Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
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Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
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Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
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Показан необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Многие сразу вспомнили концепт-кар 3000GT, выполненный на базе Supra A80, который был показан на автосалоне в Токио в далеком 1994 году.
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Дочь Владимира Машкова трогательно поздравила маму с днем рождения
Вчера, 23 октября, известная актриса, экс-супруга Владимира Машкова Елена Шевченко отметила день рождения.
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В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН
Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.
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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
Около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию
«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
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В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Политика
В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма
Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.
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Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
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Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Политика
МИД России сообщил о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и египетскими курортами будет скоро решен.
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Общество
Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей
Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.