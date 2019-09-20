Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРаскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Ее впервые обнародовала корпорация "МиГ", разработавшая и производящая эти машины.
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