Армия и оружие
Российская газетаРаскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Ее впервые обнародовала корпорация "МиГ", разработавшая и производящая эти машины.
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Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК 09:47
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Гаджеты
Новый Vivo V17 Pro получил нестандартный дизайн
Актуальные Новости 08:04
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.
Российская газета 07:21
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
Интерфакс 08:42
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 09:53
ЖКХ
Стала известна дата начала отопительного сезона в Петербурге
Отапливать квартиры в Петербурге начнут 24 сентября. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Диалог 07:52
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.
Sports.ru 07:06
Общество
В Екатеринбурге предложили оставить в опросе две площадки под храм
Рабочая группа в Екатеринбурге в пятницу рекомендовала гордуме исключить из опроса о месте строительства храма святой Екатерины одну из площадок, сократив таким образом список возможных мест размещения собора до двух.
РИА Новости 06:59
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
Кино
Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин
КП - Кубань 08:33
Происшествия
Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
Rambler News Service 07:47
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Гаджеты
Стартовали продажи новых iPhone
20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
IT-World 07:26
Авто
МВД РФ предупредило водителей о новой волне угонов машин
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00